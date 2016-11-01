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مجدى ملك لـ"خالد صلاح": أزمة الأرز سوء تنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين

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مجدى ملك لـ"خالد صلاح": أزمة الأرز سوء تنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين مجدى ملك لـ"خالد صلاح": أزمة الأرز سوء تنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين

>كتب إبراهيم حسان

قال النائب البرلمانى، مجدى ملك: "إن تمر بظروف استثنائية وأزمات اقتصادية حقيقية، البعض منها مفتعل والبعض منها حقيقى"، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشكلات متراكمة لعشرات السنوات، لا يمكن أن نحاسب عليها الحالية، لكن هناك مسئولين ووزراء بها لا يصلحون بالمرة لإدارة أى ملفات.

 

واستطرد "ملك"، خلال حواره مع الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one: "الجهاز الإدارى من تحت خربان وفاسد ولا يعمل، وهو الذى سبّب كل الأزمات التى تعيشها مصر"، مشيرا إلى أن أزمة الأرز التى تعيشها مصر ليست مشكلة حقيقية بالدولة، وإنما سوء تنسيق بين وزارة الزراعة والتموين.

 

وأوضح النائب البرلمانى أن الحكومة المصرية فشلت فى شراء 2 مليون طن أرز من الفلاح المصرى، بعدما ارتفع سعر الطن من قبل التجار مع الفلاحين لشرائه، مشيرًا إلى أن التسويق التعاقدى الذى ألغاه يوسف والى وزير الزراعة الأسبق سبّب أزمة بين الفلاح والحكومة، لذلك فإن هناك سوء إدارة فى الحكومة.


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مصر 365

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