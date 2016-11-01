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اليوم.. جنازة عسكرية لضابط ومجند شهداء الواجب بالغربية

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اليوم.. جنازة عسكرية لضابط ومجند شهداء الواجب بالغربية اليوم.. جنازة عسكرية لضابط ومجند شهداء الواجب بالغربية

>الغربية – إسلام الخياط

تنظم مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء حسام الدين خليفة ، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ،جنازة عسكرية لشهيد الواجب الوطني المجند أحمد جمعة, الذي استشهد في عمليات إرهابية بالعريش.

 

ويشارك في الجنازة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والعميد أحمد يحي المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية ،وأهالي مركز السنطة.

 

كما تستعد مديرية أمن الغربية لتنظيم جنازة عسكرية غدا الأربعاء للشهيد ملازم أول محمد عبد الغني ،  الذى استشهد  إثر عمليات إرهابية ، ومنتظر وصول جثمانه غدا الأربعاء  لتشييعه لمثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية بلكيم.

 


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