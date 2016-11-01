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تعيين عبد الهادى النعناعى مديرًا عامًا لمصر للطيران بطنطا

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تعيين عبد الهادى النعناعى مديرًا عامًا لمصر للطيران بطنطا تعيين عبد الهادى النعناعى مديرًا عامًا لمصر للطيران بطنطا

>كتب - محمد سعد

عينت شركة للطيران عبد الهادى النعناعى، مديرًا عامًا لمكتب الشركة بطنطا، بعد انتهاء مهمته كمدير إقليمى لشركة مصر للطيران بسلطنة عمان، وانتقاله للعمل مديرا لمكتب الشركة فى مدينة طنطا، على أن يتسلم مهام عمله اعتبارا من الشهر القادم.

 

وأشاد أبناء الجالية المصرية بسلطنة عمان، بالجهد المتميز الذى قام به مكتب مصر للطيران فى مسقط، لخدمة أبناء الجالية والنهوض بخدمات الشركة والارتقاء بها، حيث زاد عدد الركاب خلال السنوات الماضية.

 

ومن جانبه، أعرب المدير الجديد عبد الهادى النعناعى، عن أمله فى أن يساهم خلال الفترة المقبلة فى مزيد من تعزيز دور شركة مصر للطيران في خدمة مصر والمصريين وبين الدول العربية وتشجيع السياحة والاستثمار في مصر من خلال توفير خدمات جوية أفضل ووسائل نقل أيسر وأسهل.


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