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الخميس.. وزيرة التعاون تحضر توزيع أرباح "الثروة الحيوانية" بالوادى الجديد

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الخميس.. وزيرة التعاون تحضر توزيع أرباح "الثروة الحيوانية" بالوادى الجديد الخميس.. وزيرة التعاون تحضر توزيع أرباح "الثروة الحيوانية" بالوادى الجديد

>الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تستقبل محافظة الوادى الجديد، يوم الخميس المقبل، الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، وفضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، رئيس مجلس أمناء مؤسسة " الخير" لحضور توزيع أرباح مشروع الثروة الحيوانية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والصندوق الاجتماعى.

 

وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، إنه سيتم خلال الزيارة توقيع بروتوكول جديد مع مؤسسة مصر الخير لدعم الأعمال الخيرية بالمحافظة، كما سيتم منح مساعدات لإحدى القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مؤكدا أن ضيوف المحافظة سوف يتفقدون مجمع التمور بمدينة الخارجة للتعرف على خطوط الإنتاج بالمجمع.


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