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حريق محدود بشقة سكنية بأسيوط دون خسائر

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حريق محدود بشقة سكنية بأسيوط دون خسائر حريق محدود بشقة سكنية بأسيوط دون خسائر

>أسيوط - هيثم البدرى

شب، منذ قليل، حريق محدود بإحدى الشقق السكنية بشارع يسرى راغب بمركز أسيوط دون خسائر فى الأرواح.. تلقى اللواء عاطف قليعى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بنهاية شارع يسرى راغب ملك "ع. أ"، فهرعت على الفور سيارات الإسعاف والدفاع المدنى والإطفاء، وتبين أن الحريق شب نتيجة قيام ربة منزل بإعداد وجبة العشاء، ولم تستطع السيطرة على النيران.

تمت السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة، ولم تقع أى خسائر مادية أو خسائر فى الأرواح.


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