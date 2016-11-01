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الطيران العراقي يقتل 116 إرهابيا من “داعش” في غارات على الموصل

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الطيران العراقي يقتل 116 إرهابيا من “داعش” في غارات على الموصل الطيران العراقي يقتل 116 إرهابيا من “داعش” في غارات على الموصل

الطيران العراقي _ أرشيفية

قصف طائرات عراقية من طراز “إف 16″ مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل مركز محافظة نينوي، مما أسفر عن مقتل 116 إرهابيا على الأقل.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء، أنه استنادا لمعلومات مديرية الاستخبارات العسكرية تم قصف موقع لداعش وقتل 29 إرهابيا وجرح 25 آخرين في منطقة الغابات بالموصل شمالي العراق.

كما قتل الطيران العراقي 10 إرهابيين وجرح 15 آخرين بقصف لمقر “ديوان الجند بولاية نينوى”، إضافة إلى مقتل 10 يعملون كحرس في مستودع للاسلحة والعتاد.

ودمرت الغارات الجوية موقعا للدفاع الجوي لتنظيم داعش بشكل كامل يجري إحصاء خسائره، وأغار الطيران على تجمع لعناصر التنظيم في احد الفنادق وقتلت 67 إرهابيا من جنسيات مختلفه.

ا ش ا

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