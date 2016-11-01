«أوبرا» تصدر متصفح جديد خارق للسرعة

قامت شركة “Opera Software” بإطلاق متصفح إنترنت مزود بآلية جديدة تزيد من سرعة تصفح علامات التبويب بنسبة 80%.

وأعلنت «أوبرا» مؤخرًا عن واحد من أفضل الإصدارات المميزة للمتصفح، حيث يأتي Opera 41 بمميزات جديدة، منها سرعة إطلاق المتصفح في أقصر وقت حتى مع الكثير من علامات التبويب.

إلا أن هذا الإصدار لا يقتصر على هذه الميزة فقط، حيث يضيف المتصفح خاصية جديدة تعمل على خفض استهلاك البطارية، مع استهلاك أقل أيضاً لطاقة المعالج عند فتح نافذة فرعية للفيديو.

ويستخدم متصفح “أوبرا” الإعدادات الافتراضية التي تدعم المستخدم في البدء بشكل سريع من النقطة التي توقف عندها المستخدم في التصفح، لذا سيتمكن متصفحك من إطلاق كل علامات التبويب في تصفحك الأخير بشكل سريع، كما أن علامات التبويب الأخيرة أو الأكثر أهمية لك سيتم إطلاقها في البداية في متصفح Opera 41 مع أداء أسرع.

كما أكدت “أوبرا”، أن المستخدم سيلاحظ في هذا الإصدار فتحا سريعا من دون أي تأخير للصفحات، كما أكد على أن الاختبارات أظهرت متوسط تحسين لسرعة أداء المتصفح يصل إلى 86% مع أكثر من 42 علامة تبويب.