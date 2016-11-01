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السادات : إبعاد إياد مدنى عن منصبه.. إنعكاس لثقل مصر العربي وإنتصار للدبلوماسية

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السادات : إبعاد إياد مدنى عن منصبه.. إنعكاس لثقل مصر العربي وإنتصار للدبلوماسية السادات : إبعاد إياد مدنى عن منصبه.. إنعكاس لثقل مصر العربي وإنتصار للدبلوماسية

النائب عفت السادات

رحب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي بإستقالة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد مدنى بالارتياح خاصة بعد أن تجاوزت تصريحاته الأخيرة الأعراف الدبلوماسية والعلاقة الوطيدة بين الأشقاء .
> وقال السادات في بيان صادر عنه اليوم أن قار الإبعاد سواء كان إقالة أم إستقالة جاء ليعبر عن قوة الدبلوماسية المصرية وتقدير العالم العربي والإسلامى لمكانتها ، وإصرار الجميع داخل المنظمة على التصدي لكل من يسعى للنيل من .
> وأكد السادات أن الموقف السعودى من أزمة تصريحات مدني يعكس قوة العلاقة التى تربط البلدين فى ظل وجود رغبة من أطراف إقليمية ودولية تسعي لإفساد علاقة الود والتعاون التى تربط البلدين الشقيقن ، مؤكدا دعم الحزب للمرشح الجديد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وزير الشئون الإجتماعية السعودي الأسبق ليكون الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي .

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