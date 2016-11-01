نواب بورسعيد يطالبون بعفو رئاسي للمجبوسين في مظاهرات إسكان بورسعيد

كتب – جمال نوفل

تقدم نواب بورسعيد الأربعة، بطلب عاجل الي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لإدراج أسماء 23 متهمًا من متظاهري الإسكان ببورسعيد، والذين تم القبض عليهم خلال شهر أكتوبر الماضي ببورسعيد، للحصول علي عفو رئاسي من اللجنة المشكلة من رئلسة الجمهورية.

و قال أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، أنه و زملاءة محمود حسن، و رانيا السادات، و سعاد المصري، بتأييد من سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد تقدموا بهذا الطلب إلي علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لضم 28 شابًا إلي قوائم العفو الرئاسي، والتي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال فعاليات مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ.

وكان الذين تم القبض عليهم قد تم حبسهم احتياطيًا، في القضية رقم 4536 لسنة 2016 جنايات الشرق، برقم محضر 3128 إدارى.