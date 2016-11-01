ترحيب كبير بعودة كيم كارداشيان إلى “فيسبوك”

عادت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، إلى وسائل التواصل الاجتماعي مجددا، إذ نشرت رسائل على فيسبوك للمرة الأولى بعد انسحابها من حياتها العامة الصاخبة بعد تعرضها للسرقة في باريس في الشهر الماضي.

ونشرت كارداشيان، التي أسست علامة تجارية بملايين الدولارات بفضل ما تنشره على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وانستغرام وغيرهما، 3 منشورات على فيسبوك في وقت متأخر مساء الاثنين، لكنها لم تشر إلى حادث السرقة تحت تهديد السلاح الذي تعرضت له في باريس.

ونشرت كيم رابطا لمقاطع فيديو قديمة لأسرتها في عيد الهالوين تتصل بأفكار لأزياء الهالوين من مساعدتها الشخصية، كما شاركت ما يبدو أنها صورة قديمة لها وهي جالسة وتنظر إلى هاتفها المحمول.

وكتب معجبون باللغات الفرنسية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية مرحبين بعودتها.

وكتبت ريبيكا فاسيمون: “كيم افتقدتك كثيرا.. سعيدة للغاية بعودتك لنا”، وكتبت أخرى تدعى ليلى عمري: “مرحبا من المغرب بعودتك للتواصل الاجتماعي كيم. نحن نحبك”.

وفي الأسبوع الماضي استأنفت كيم (36 عاما) تصوير برنامج تلفزيون الواقع (كيبنغ أب ويز ذا كارداشيانز) بعد فترة توقف في أعقاب تعرضها للسطو يوم الثالث من أكتوبر، إذ قيدت وسرقت مجوهراتها تحت تهديد السلاح، فيما لم يتم اعتقال أحد حتى الآن.

وقللت كارداشيان، التي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وبرنامجها التلفزيوني لتوثيق كافة تفاصيل حياتها وحياة شقيقاتها، من ظهورها عقب الهجوم بعد انتقادات بأنها عرضت نفسها للخطر باستعراضها المستمر لثروتها.

وقالت شقيقتها كلوي كارداشيان في الشهر الماضي إن حادث السرقة كان “جرس إنذار لها كي تغير الكثير في حياتها”.