كيت سبيد تكشف عن مجموعة خريف 2016

استوحيت مجموعة فصل الخريف من "كيت سبيد" Kate spade من حب الموسيقى والطابع البوهيمي الأنيق، فطغى التميّز البسيط والرومنسية عليها.

وقد جمعت بين خفة اللمسة الأنثوية وثقل أقمشة "البلايد والتويد والشيفون"، والنقوش الوردية والرسومات، إلى جانب رسوم الهررة الظريفة والبجع الرشيق، والقصات الأطول لإضفاء لمسة أكثر وضوحاً ، وتنوعت بين قمصان وفساتين تحمل نقوش أزهار،وحقائب صغيرة وكبيرة الحجم ،بالإضافة إلى الأحذية مثل الحذاء المربّع الزوايا من الأمام والحذاء العالي الذي يبلغ الركبتين ، والمجوهرات كبيرة الحجم التي تحمل نقوش أزهار متعددة الألوان.

تنوعت ألوان المجموعة هذا الموسم بين ألوان الأزرق والبنفسجي والأحمر إلى جانب لون الأبيض والأسود والرمادي الغامق الأساسي.

شاهدي الصور المرفقة واختاري ما يعجبك من مجموعة كيت سبيد لخريف 2016.