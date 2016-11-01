أحدث صيحات الموضة مع تشكيلة «سنتر بوينت» لموسم خريف وشتاء 2016

تقدم سلسلة متاجر «سنتر بوينت» أحدث صيحات الموضة والأناقة المثالية لموسم الخريف، ومع اقتراب فصل الشتاء تتجه ألوان الموضة نحو التدرجات الداكنة الناعمة، وتتميز «سنتر بوينت» بتقديم خيارات مميزة لإطلالات جذابة مع تشكيلة استثنائية مصممة لاستقطاب عشاق الموضة في المنطقة.

أبرز تصميمات الأزياء النسائية لموسم الخريف

يبشّر فصل الخريف في الشرق الأوسط ببداية موسم الأعياد، وتسهم مجموعات الأزياء النسائية لدى «سنتر بوينت» في تشجيعك على البحث عن مناسبات جميلة للتألق بإطلالات رائعة.

حيث تعكس أزياء «سبلاش» بأقمشتها وقصاتها المميزة لهذا الموسم الروح الغجرية المفعمة بالحرية خلال سنوات السبعينيات، التي تتأثر بالحرفية البارعة باستخدام مزيج من تدرجات البني والأصفر الذهبي والأصفر الداكن. وفي منتصف الموسم، تنضح لوحة الألوان بتوليفات غنية من ألوان الجواهر مثل البورجوندي الغامق، والقرمزي الفاتح، والزمردي، والأخضر المائل إلى الأزرق والأزرق السماوي.

ومع وصول ذروة فصل الشتاء، تتغير لوحة الألوان لتزدان بالوردي الخافت والرمادي الداكن والأبيض الشتوي؛ حيث تتضمن التشكيلة معاطف الكاب المحاكة بمنتهى العناية، والتنانير ذات الثنايا الناعمة. كما تظهر تفاصيل من الشراشيب والتطريزات والأكمام ذات «الكشاكش» لتمنحها طابعاً مستوحَى من أجواء العصر الفيكتوري الرومانسي. ومع اقتراب العيد، تتوافر تشكيلة من فساتين السهرة المفعمة بالأناقة المثالية للمناسبات ضمن التشكيلة. وتتضمن تشكيلة الأحذية النسائية أحدث التصميمات العصرية، مثل الأحذية ذات الكعب العريض والكعب متوسط الطول مع قصة دائرية من الأمام، وتصميم «راديكال رستك» ذي الطابع الرجالي الأنيق، أو تصميم «رويال جوث» ذي الكعوب العريضة التي من شأنها أن تبهرك مع باقة من أجمل التصميمات التي لا بد من اقتنائها هذا الموسم.

وكذلك الأحذية التي تصل إلى الكاحل والصنادل ذات الكعب العالي بتدرجات من الألوان الترابية، والأحذية الرياضية الأنيقة والكعوب العريضة. فضلاً عن ذلك تتوافر خيارات غير محدودة من الأحذية المريحة ذات الكعب المضفّر بالحبال والأحذية ذات الكعوب المسطحة، وأحذية الكعب العالي التي تأتي بأجود أنواع الأقمشة والتصميمات لتمنحك إطلالةً مميزةً وفريدةً من نوعها هذا الموسم. وتستوحي تشكيلة «لايف ستايل» لمستحضرات التجميل ألوانها من أحدث اتجاهات الجمال لهذا الموسم مثل الألوان الخافتة المطفية والتلوين المكثف الغامق؛ لتمنح إحساساً طبيعياً بوحي من أجواء الخريف.

تشكيلة الرجال العصرية لموسم الخريف

تسود تشكيلة الملابس الرجالية صيحات الخريف من «بيسبوك تيك»، التي تتضمن سترات البليزر ذات القصات العشوائية المميزة، وسراويل الجري باعتبارها القطع الرئيسية، وتنضح التشكيلة بطابع تراث المستقبل الذي يمزج ما بين المؤثرات التقليدية للبلاد وملابس العمل العصرية.

وتتمحور صيحة «جرانج كور» حول الألوان الخافتة مع القطع الممزقة، ومن أبرزها المعاطف الصوفية الطويلة التي تحمل طابعاً أنثوياً والمعاطف الأنيقة.

ولإطلالة رجالية فائقة الأناقة، تستحوذ التصميمات العسكرية البسيطة من جديد على أضواء الموضة لتظهر الخطوط الواضحة الجميلة، والعناصر العسكرية المميزة مع قصات مفعمة بالأناقة والطابع الرجولي القوي. بإمكانكم اقتناء القطع الرئيسية الرائعة مثل سراويل الجري، وسترات البومبر المستوحاة من عالم الطيران، وسراويل راكبي الدراجات بقصاتها الضيقة.

وتأتي هذه التشكيلة بباقة من الألوان المميزة مثل الأخضر الزيتوني وتدرجات البني والأحمر المائل إلى البني وتدرجات الرمادي والأسود. وبإمكان الرجال الاستمتاع بخيارات متعددة من الأحذية المريحة خلال هذا الموسم مع قصات «شومارت» المتطورة باللونين الأزرق والبني، ما يتيح خيارات عملية تدوم مدة طويلة وتتميز بأناقة فريدة.

ومن أبرز تصميمات تشكيلة الأحذية الرجالية حذاء «بروج» المصمم بأسلوب مثالي، والأحذية ذات الرباطات فائقة الراحة والمصنوعة من مواد طرية وسهلة الارتداء، فضلاً عن الأحذية الرياضية الجميلة والمثالية لموسم الخريف.

أنماط الخريف الشائعة لدى الأطفال والمراهقين

في حين يمكن لتشكيلة «بيبي شوب» الأنيقة أن تحول الفتيات الصغيرات إلى أفضل منسقات للأزياء بفضل الخط المميز لموسم الخريف، الذي يضم مزيجاً من الصيحات الجميلة؛ حيث تفيض تشكيلة الشتاء بالألوان والأشكال والتصميمات والنماذج التي من شأنها أن تبث الدفء وتضفي الأناقة على إطلالة الأميرة الصغيرة.

تجمع باقة ألوان التشكيلة بين أحدث صيحات الموسم مع توليفات الألوان الشتوية الهادئة من التدرجات الوردية الرائعة إلى تدرجات الأزرق والأخضر المموهة والأحمر والمارون، التي تتوجب تشكيلة من الألوان الخافتة من الأزرق والوردي والرمادي والأخضر الزيتوني.

وتتميز الأقمشة الشتوية لهذه التشكيلة المميزة بخيارات فاخرة؛ مثل الأقمشة الصوفية المحاكة ببراعة والأقمشة المبطنة وجلد الغزال وفراء الثعلب الذي يمنح التألق بإطلالة شتوية مريحة وأنيقة معاً. هذا، وتأتي الفساتين العصرية، والأزياء الرياضية الحديثة مع أحدث صيحات قمصان التيشيرت وبدلات الجري المريحة التي تم تزيينها بتفاصيل غاية في الروعة، إلى جانب السترات الصوفية الطويلة والأوشحة لتستكمل جمالية التشكيلة.

أما بالنسبة للصبية الصغار، فتمتاز التشكيلة بأسلوب الشارع الرياضي، الذي يمنح الأولاد إطلالة حيوية وأنيقة معاً، حيث تفيض قطع الملابس بطيف مميز من الألوان والنقشات المكثفة والنماذج المرحة، وتلعب الرسوم الكرتونية وشخصيات الأبطال الخارقين دوراً بارزاً في التصميمات.

وتتميز التشكيلة بالألوان القوية والغنية من تدرجات الأزرق المشرق والأخضر الداكن والبورجوندي مع ظلال خفيفة من الرمادي والأصفر.

تتوافر تشكيلة مختارة من الأقمشة السميكة والصوفيّة المحاكة في سراويل الجري والسترات العملية ذات القبعة والقمصان القطنية والتيشيرت والسترات لهذا الموسم.