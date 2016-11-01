أدريانا بابل تطرح مجموعة خريف وشتاء 2016

بيروت - سيدتي نت

طرحت علامة الأزياء النسائية الأنيقة "أدريانا بابل" Adrianna Papell مجموعة خريف وشتاء 2016-2017 التي تضمّنت أزياء سهرة وملابس أنيقة وتميزت بتنوّع ألوانها وتصاميمها بما يتناسب مع ذوق كل امرأة.

وتقدم المجموعة الجديدة أزياء تلبّي متطلّبات كل مناسبة أكانت حفلة خطوبة أو عشاءً رسمياً أو حفل زفاف، فتضمنت مجموعة فساتين سهرة تحتوي على قطع برّاقة وخرز، كما اتخذت فساتين المجموعة القصيرة والطويلة ألواناً خريفية وشتوية غنية ومختلفة كالبنيّ والرمادي واللون القشديّ.

يأتي طرح هذه المجموعة بالتزامن مع الموسم الحافل بالمناسبات والفعاليات فضمّت مجموعة فساتين كوكتيل بقصات متعددة يبلغ طولها حدّ الركبتين وبأقمشة متنوّعة مثل قماش الدانتيل أو الأقمشة المزيّنة بخرز، إلى جانب الفساتين الضيقة والواسعة. كما تمّ تصميم مجموعة أحذية ذات رأس رفيع وشرائط تناسب الفساتين وتتميز بعضها بقماشها المتشابك المزين بالبلّور أو القماش اللامع.

شاهدي الصور المرفقة وتعرفي معنا على مجموعة خريف وشتاء 2016 من أدريانا بابل.