إكسسوارت من المخمل لإطلالة شتوية راقية

تنتظر العديد من السيدات الشتاء لإختيار الأقمشة والخامات الشتوية التي تضفي رقياً وفخامة على إطلالاتهن وتمنحهن أسلوباً مفعماً بالأناقة يليق بجميع المناسبات.

وقد كان للمخمل مكانة خاصة في موسم خريف وشتاء 2016/2017 كونه خامة شتوية تعطي جاذبية ورقياً للإطلالة، فتميزت عروض الأزياء بإكسسوارات المخمل المتعددة الألوان التي تنوعت بين حقائب كلاتش وحقائب يد كبيرة الحجم، بالإضافة إلى أحذية بكعوب عريضة وأخرى رفيعة، وأحزمة مخملية عريضة.. وغيرها من الإكسسوارات التي تزيّنت بقماش المخمل.

شاهدي الصور المرفقة واختاري الإكسسوارات التي تعجبك.