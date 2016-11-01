هيرمس تفتتح متجراً جديداً في مول الإمارات في دبي

بيروت - سيدتي نت

افتتحت علامة "هيرمس" Hermes في 26 من شهر أوكتوبر/ تشرين الأول متجرها الثالث في إمارة دبي تحت القبة الزجاجية المقوّسة لمول الإمارات والتي يبلغ ارتفاعها 38 متراً.

وعُهِد بتصميم المتجر، الذي تبلغ مساحته 276 متراً مربّعاً، إلى وكالة الهندسة المعمارية الباريسية RADI تحت إشراف Denis Montel، وتمتد الواجهة المزدوجة للمتجر على مسافة 40 متراً وتتميّز بطابع معماري فريد يتيح للزوار رؤية داخل المتجر مع حماية خصوصية المتسوّقين في الوقت ذاته.

ويقدم عالم "هيرمس" Hermes للرجال ملابس جاهزة وأحذية و قبعات و حقائب بالإضافة إلى خدمة demi-mesure. ويحتوي المتجر على غرفة مخصّصة للمنتجات الجلدية، كما نجد في الوسط الإكسسوارات الحريرية الرجالية، بما في ذلك مجموعة متكاملة من ربطات العنق بمختلف ألوان الطيف بالإضافة إلى الأحزمة والقفازات وطاولة خاصة مصمّمة لـ Hermes Apple watch.

مرفق صور متجر هيرمس Hermes الجديد.