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مونيكا فينادر تطرح مجموعتها الجديدة حصرياً في الإمارات

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الثلاثاء 01-11-2016 16:44

تطرح مونيكا فينادر Monica Vinader مجموعة العين الزرقاء الماسية حصرياً في الإمارات، والتي تتميز تصاميمها بطابعها المعاصر وبنظرتها الحديثة إلى الرمز التقليدي الذي كانت ترتديه الشعوب منذ القدم.
تضم المجموعة القلادات والأساور وخاتم مميز مصنوع من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، يتضمن خطوطاً جميلة وواضحة باللون الأزرق والأبيض والأسود تتخذ شكل العين ومرصعة بالألماس، ويمكن الاستفادة من خدمة النقش على القلادة الكبيرة كما الأسوار الصغيرة.
يذكر أن هذه المجموعة حصرية للإمارات العربية المتحدة ومتوافرة لدى متجر مونيكا فينادر Monica Vinader الموجود في مول الإمارات في دبي وفي متجر بوتيك 1 في ممشى JBR وفي ياس مول أبوظبي.
شاهدي صور المجموعة المرفقة أعلاه وأخبرينا رأيك فيها.

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سيدتي