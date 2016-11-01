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اكتشفوا أناقة ساعة Classic Fusion Berluti Scritto Emerald Green

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الثلاثاء 01-11-2016 17:15

انصهر جلد البندقيّة الذي تُعرف به دار "بيرلوتي" Berluti وغشاء عتقه الشهير، بإبداع وتفنّن "هوبلو" Hublot في صناعة الساعات، ليبصر النور الإصدار الثالث من مجموعة Classic Fusion Berluti. تصميم ورقي لون هذا الإصدار يجعله الساعة المثالية لتكون خاصّة بمنطقة الشرق الأوسط.
نشأ التعاون بين "هوبلو" Hublot و"بيرلوتي" Berluti بشكل طبيعي. فتعمل شركتي الساعات والجلود الرائدتين كخيماءين عصريّين لابتكار مرّة أخرى، ساعة ذات شخصيّة مرحة وروح عميقة، مما يجعلها القطعة المثالية للرجل النبيل الكلاسيكي الذي يبحث عن اللمسة الإضافية ليكمل ستايله.
وفيما أنتج ابتكار "أولغا بيرلوتي" عن جلد البندقيّة من "بيرلوتي" Berluti بدباغته الحصريّة، قد حقّقت "هوبلو" Hublot إنجازًا فذًّا بتزيين أقراصها بهذه المادّة الفاخرة والطبيعية. تتطلّب هذه العمليّة المعقّدة والدقيقة تحييد عناصر الجلد الطبيعيّ، ما يجعل كلّ قرص فريداً من نوعه. فيعبّر هذا الإصدار المحدود عن مهارة دار بيرلوتي وهوبلو.
صُنعت أحزمة ال٢٠٠ قطعة من إصدار Classic Fusion Berluti Scritto Emerald Green المحدود من جلد عجل البندقيّة Scritto مع كتابات مستوحاة من فنّ التخطّيط. وتنبعث هالة غامضة من الجلد ذات لون emerald green الآسر الأخضر الذي يكسو الأحزمة والقرص لتناقض العلبة المصنوعة من التيتانيوم.

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سيدتي