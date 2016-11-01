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وزير خارجية أذربيجان يصل القاهرة

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وزير خارجية أذربيجان يصل القاهرة وزير خارجية أذربيجان يصل القاهرة

لمار ممدياروف وزير خارجية أذربيجان

وصل مطار القاهرة الدولي ألمار ممدياروف وزير خارجية أذربيجان ، قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة ، فى زيارة لمصر تستغرق يومين ، يلتقي خلالها عددًا من المسئولين .

صرحت مصادر دبلوماسية كانت فى استقبال ممدياروف أن وزير الخارجية سيلتقي خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين ، من بينهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدينة، وذلك في إطار الاعداد لاجتماعات اللجنة الحكومية العليا الأذربيجانية المصرية المشتركة التى ستعقد أواخر الشهر الحالي

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