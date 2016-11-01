نشرة ONA ا معتز عبد الفتاح ينضم لـ ON E..لطفي لبيب في مشروع تخرج..تكريم سناء منصور

إعداد – إ نجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

كشف الإعلامي جابر القرموطي” فى برنامجه “مانشيت القرموطي”، على قناة العاصمة الجديدة عن معلومات تؤكد أن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، سيقدم برنامج مسائي على قناة أون لايف..للمزيد

يحل الفنان لطفي لبيب ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس القادم، للحديث عن تجربة دعمه لمجموعة من الشباب خلال مشروع تخرجهم بكلية الإعلام بالإسكندرية من خلال بطولته لفيلمهم القصير..للمزيد

كشفت الفنانة ندى موسى، عن كواليس فيلمها الجديد “ياباني أصلي”، قائلةً إن” فكرة الفيلم جديدة، وهو يعتبر كوميديا سوداء”..للمزيد

أكد الإعلامي عمرو الشناوي، رئيس قناة النيل للأخبار، أنه في إطار التغطية الإعلامية للانتخابات الأمريكية، يقوم فريق العمل بقناة النيل للأخبار بعمل تغطية إخبارية مكثفة، لمتابعة الحدث الأكبر والأهم عالميًا..للمزيد

يكرم التليفزيون المصرى، غدًا الأربعاء، الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامى اللبنانى جمال فياض، وتذاع الاحتفالية والتكريم فى الرابعة عصر غدًا الأربعاء على شاشة الأولى..للمزيد