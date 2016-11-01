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«شعبة الصرافة»: انخفاض الدولار الفترة المقبلة وضربة قوية لتجار السوق السوداء

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«شعبة الصرافة»: انخفاض الدولار الفترة المقبلة وضربة قوية لتجار السوق السوداء «شعبة الصرافة»: انخفاض الدولار الفترة المقبلة وضربة قوية لتجار السوق السوداء

محمد الأبيض أرشيفية

قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة، أنه سوف تشهد الدولار انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بدءًا من الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ العديد من القرارات والسياسيات التي من شأنها تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وقال خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية: إن من سيحتفظ بالدولار سوف يتعرض للعديد من الخسائر،  وذلك لما تشهده الفترة القادمة بحزمة من القرارت التى تعمل على تحجيم السوق والتأثير فيه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الدخلاء الذين يتاجرون في الدولار، وهو ما سيكبدهم خسائر كبيرة تتمثل في زيادة أسعار السلع والخدمات.

وأوضح الأبيض أن شركات الصرافة على استعداد لتوفير الدولار موجها رسالة من أنه لا بد من تفضيل مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، منوها إلى أن سعر صرف الدولار لا يمثل القيمة الحقيقية للجنيه المصري، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع أسعار الدولار سيكون وخيم العواقب، لذلك لابد أن تتعاون كل الأطراف لعبور المرحلة الحالية.

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