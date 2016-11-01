الرئيس السورى: القوات الحكومية ستستعيد السيطرة على البلد بأكملها

أ ش أ

أعرب الرئيس السورى، بشار الأسد عن ثقته بأن القوات الحكومية ستستعيد السيطرة على البلد بأكملها .

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن الأسد قوله اليوم الثلاثاء خلال استقباله عدد من الصحفيين الأمريكيين والبريطانيين والمحللين السياسيين فى دمشق "إن السبب الحقيقى لما يجرى فى البلاد هو إسقاط الحكومة لأنها لا تتناسب مع معايير الولايات المتحدة.. مستغلين فى ذلك شعارات مثل الرئيس السيئ والرجل السيئ الذى يقتل الأخيار".

ووعد الأسد بعهد جديد من الانفتاح والشفافية والحوار الذى سيبزغ فى سوريا، متحدثا عن الصراع على الهوية فى منطقة الشرق الأوسط، وعن حق كل سورى فى أن يكون مواطنا بالكامل بكل معنى هذه الكلمة .

ونفى الرئيس السورى "أى مسؤولية شخصية عن الحرب التى تجتاح سوريا، موجها اللائمة على الولايات المتحدة والمتشددين الإسلاميين وليس على حكومته أو القوات التابعة لها".

وأشار الأسد، إلى أنه على الرغم من مقتل آلاف السوريين على يد الإرهابيين، لا يتحدث أحد عن جرائم حرب اقترفتها تلك الجماعات، قائلا "دعونا نفترض أن هذه الادعاءات صحيحة وهذا الرئيس قتل شعبه والولايات المتحدة تساعد الشعب السورى ...بعد خمس سنوات ونصف السنة، من ساندني؟ ..كيف استطعت أن أكون رئيسا وشعبى لا يدعمنى؟".