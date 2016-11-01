الأمريكية للتغذية: تناول البيض صباحًا يقلل الإصابة بسكتة دماغية بمعدل 12%

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة نشرت نتائجها اليوم عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن أن البيض من الأطعمة التى يجب إضافتها لوجبة الإفطار يوميًا حيث إنه يعمل على خفض خطر الإصابة بسكتة دماغية بمعدل أكبر من 12%.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن تناول البيض كل يوم ليس له أى ارتباط مع مرض القلب التاجى الذى يعتبر السبب الرئيسى للوفاة فى العالم، حيث أن بيضة واحدة كبيرة تحتوى على 6 جرامات من البروتين عالى الجودة والمواد المضادة للأكسدة واللوتين وزياكسانثين، وكذلك الفيتامينات E وD وA.

وأوضح الباحثون أن فيتامين E الموجود فى البيض يحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية فى المستقبل فى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب فى حين "اللوتين" قد يساعد فى الحماية من انسداد الشرايين.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استعرض الباحثون دراسات سابقة بين عامى 1982 - 2015 والتى شارك فيها أكثر من 275 ألف مريض، وقاموا بتقييم العلاقات بين تناول البيض والإصابة بأمراض القلب التاجية بالإضافة إلى السكتة الدماغية.

وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور "دومينيك الكسندر" من معهد “EpidStat”، الأمريكي، إن البيض يقلل خطر السكتة الدماغية، كما أنه مصدر ممتاز من البروتين، الذى ارتبط بخفض ضغط الدم.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخرًا فى مجلة الكلية الأمريكية للتغذية.