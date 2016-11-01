إجراء تأديبي جديد بحق مورينيو

بدأ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، إجراء تأديبيا بحق البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، بسبب سوء سلوكه خلال مواجهة بيرنلي، السبت الماضي، في الدوري المحلي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيان: “جوزيه مورينيو متهم بسوء سلوكه بعد مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي السبت. هو متهم بتوجيه عبارات نابية و مهينة لأحد حكام المباراة، داخل نفق الدخول الى غرف الملابس”.

وبوسع مورينيو أن يرد حتى الجمعة المقبل على الاتهامات، التي قد تؤدي إلى إيقافه، وفق ما نقلت رويترز.

وقام حكم المباراة بطرد مارك كلاتنبرغ مورينيو، عندما كان يحتج على عدم احتساب ركلة جزاء في مصلحة ظهيره الإيطالي، ماتيو دارميان، في اللحظات الاخيرة من الشوط الأول.

وكان الاتحاد الإنجليزي فتح أيضا إجراءً تأديبيا بجق مورينيو بسبب تعليقاته على تعيين الحكم انطوني تايلور، قبل مواجهة ليفربول، التي انتهت بالتعادل السلبي في 17 أكتوبر الماضي.