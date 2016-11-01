ضبط 15 طن سكر و 8 طن أرز و 24 طن دقيق بحملة مكبرة بالعاصمة

الضربات الأمنية المتلاحقة تتواصل على كافة أنحاء العاصمة لضبط الاسعار وتحقيق استقرار السوق و أستهداف التجار الجشعين والقائمين على تخزين وتجميع السلع الإستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة .

أسفرت هذة الحملات من ضبط عدد 61 قضية تموينية شملت مضبوطات (15 طن سكر – 8 طن أرز – 2 طن مكرونة – 24 طن دقيق – 10طن زيت طعام – 150كيلو لحوم – 700كيلو ملح – 20 اسطوانة بوتاجاز – 834 علبة سجائر )

وفيما يلي من ابرز تلك المجهودات:

تم ضبط المدعو / م أ أ سن مدير مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص كائن دائرة قسم الزاوية الحمراء ومقيم دسوق – كفر الشيخ ،وعثر بداخل المصنع علي كمية من المواد الغذائية وزنت (10 طن سكر ) مجهول المصدر وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات واعادة تعبئتها وطرحها بالاسواق بأسعار أزيد من الاسعار المقررة.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

تم ضبط المدعو أ ف ع سن 41 مدير مخزن جملة كائن دائرة قسم شرطة الساحل ومقيم دائرة قسم شرطة باب الشعرية ،وعثر داخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية وزيت (6طن دقيق ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

تم ضبط المدعو / م س م سن 45 مدير مصنع خل طعام بدون ترخيص كائن دائرة قسم شرطة الشرابية ومقيم أشمون – المنوفية ،وعثر داخل المصنع علي كمية من المواد الغذائية وزنت (10 طن خل طعام و 3500زجاجة فارغة وعدد 2000 استيكر وملصقات ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم ضبط المدعو / ن م ع سن 60 صاحب مخزن مواد غذائية كائن دائرة قسم شرطة الساحل ومقيم دائرة قسم شرطة النزهة ، وعثر داخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية وزنت (5 طن فول ) مجهولة المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم ضبط المدعو / ع ع أ سن 25 مدير محل مواد غذائية كائن دائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم ذات العنوان، وعثر داخل المحل علي كمية من المواد الغذائية عدد (9 طن دقيق مدعم – 2 طن أرز – 1.200طن زيت طعام ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم ضبط المدعو /س ح أ سن 52 أمين مخزن سلع غذائية كائن دائرة قسم الموسكي ومقيم بذات العنوان، عثر داخل المخبز علي كمية من المواد الغذائية وزنت (1 طن فول ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم ضبط المدعو / ع ب ف سن 30 صاحب مخزن مواد غذائية كائن دائرة قسم شرطة التجمع الأول ومقيم بذات العنوان ، وعثر داخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية وزنت (1.750طن ارز – 2طن دقيق – 1طن كمون – 1 طن زنجبيل – 500كيلو ملح طعام – 200كيلو زيت طعام ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تم ضبط المدعو / أ م أ سن 41 صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كائن دائرة قسم شرطةالمطرية ومقيم ذات العنوان ، وعثر داخل المخزن علي عدد (5 طن سكر ) مجهول المصدر.

وتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وجاء ذلك بناءً على توجيهات السيد / مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وإستمراراً لخطة الوزارة لضبط الأسواق وتنفيذاً لتعليمات اللواء / خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بمواجهة أية حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق إستقرار السوق بشكل عام ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق فقد قامت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء / محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من خلال إدارة شرطة التموين والتجارة بالمديرية و بمشاركة كافة أجهزة المديرية المعنية بحملات مكبرة في كافة دوائر أقسام المديرية .