هولاند يقترح حفظ التراث المهدد فى سوريا والعراق بمتحف اللوفر الفرنسى

اقترح الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم الثلاثاء، حفظ التراث المهدد فى سوريا والعراق فى مركز محفوظات لمتحف اللوفر من المقرر افتتاحه فى عام 2019 ببلدة “ليفان” بشمال فرنسا.

و قال أولاند-فى تصريح له اليوم بعد الكشف عن لوحة باسم مركز المحفوظات المستقبلى أن المهمة الأولى لمستودع “ليفان” ستكون تخزين القطع التابعة لمتحف اللوفر بباريس بالاضافة إلى الاثار المهددة بالتدمير فى سوريا والعراق من قبل الارهابيين.

وتوقع أولاند اتخاذ هذا القرار فى مطلع ديسمبر خلال الموتمر الدولى للحفاظ على التراث العالمى الذى ستستضيفه مدينة ابو ظبى بحضور ممثلى 40 دولة.

ويذكر أن الرئيس أولاند اعلن فى 20 سبتمبر الماضى من مدينة نيويورك انشاء صندوق عالمى لصون التراث المعرض للخطر بقيمة 100 مليون دولار على أن يتم إطلاقه اثناء المؤتمر الذى سيعقد فى 2 و3 ديسمبر على هامش الانتهاء من متحف اللوفر بأبو ظبى.

> و يشار إلى أن متحف اللوفر الذى يعد من اكبر المتاحف فى العالم- تشييد مركز تخزين فى شمال فرنسا لحفظ الجزء الأكبر من محفوظاته لا سيما من فيضانات نهر السين.

أ ش أ