برامج جديدة في البيوتكنولوجى والهندسة الوراثية والكيمياء البيئية بعلوم بني سويف

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة عن موافقة مجلس الجامعة رقم (139) على المذكرة المقدمة من كلية العلوم بشأن إنشاء برنامجين جديدين بمصروفات بكلية العلوم وهما البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية والكيمياء البيئية والتنمية الصناعية.

وأوضح رئيس الجامعة ان الهدف من انشاء برنامج الكيمياء البيئية والتنمية الصناعية هو خدمة الجامعة للبيئة المحيطة لاسيما وان بنى سويف اصبحت من المحافظات الواعدة في الصناعة ويوجد بها العديد من المناطق الصناعية التي تحوي الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وأن الجامعة بدورها تقوم بتحديث برامجها طبقًا لمعايير الجودة واحتياجات المجتمع , موضحاً اهمية البرنامج في رفع وزيادة العملية البحثية بما يساهم في ازدهار التنمية الصناعية بالمحافظة وزيادة الاهتمام بمجالاتها .

واضاف أن برنامج البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية يلبى احتياجات سوق العمل الخارجى خاصة وان البرنامج يعد اضافة لمعامل التحاليل الخاصة والاخرى التابعة لوزارة الصحة موضحاُ ان الدراسة فى البرنامج سوفف تكون بنظام الساعات المعتمدة والذى يعتبر نظام عالمي في تدريس البرامج العلمية. علاوة على اسهام البرنامج فى تطوير النباتات المستخدمة في الزراعة في الوقود الحيوي .