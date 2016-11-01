رئيس جمهورية سنغافورة يستقبل الدكتور على جمعة والمطران منير حنا

استقبل رئيس جمهورية سنغافورة، اليوم، فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، والمطران الدكتور منير حنا أنيس رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، بمصر وشمال أفريقيا، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأب رفيق جريش من الكنيسة الكاثوليكية.

وحضر اللقاء من الجانب السنغافورى، وزير الشؤون الدينية وسفير سنغافورة بالقاهرة، واستمع رئيس سنغافورة إلى تجربة الحوار والتعاون بين المؤسسات الدينية فى مصر وركز على أهمية التعاون بين البلدين ومؤسسات المجتمع المدني فيهما، لتنفيذ الشباب الذى يتعرض للأفكار المتطرفة، وتطرق الحديث إلى أهمية التعاون فى مجال التعليم.