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لأول مرة منذ شهور.. ترامب يتقدم على كلينتون

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لأول مرة منذ شهور.. ترامب يتقدم على كلينتون لأول مرة منذ شهور.. ترامب يتقدم على كلينتون

أظهر استطلاع للرأي، أجرته “آيه.بي.سي.نيوز” وصحيفة “واشنطن بوست”، الثلاثاء، أن المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد تقدم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنقطة واحدة للمرة الأولى منذ مايو.

وكشف الاستطلاع أيضاً عن تراجع كلينتون 7 نقاط لدى شريحة الناخبين المتحمسين جدا لها، وهو ما يعكس على الأرجح تجدد الجدل بشأن استخدام بريدها الإلكتروني الشخصي، حين كانت وزيرة للخارجية كما قال معد الاستطلاع، غاري لانغر.

ونال ترامب 46 في المئة من الأصوات مقابل 45 في المئة لكلينتون، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها على كلينتون في استطلاع للرأي منذ مايو.

وأجري الاستطلاع الجديد بين 27 و30 أكتوبر الماضي، الفترة التي تشمل إعلان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.آي) جيمس كومي في 28 من الشهر نفسه عن وجود رسائل إلكترونية جديدة يمكن أن تقود إلى فتح تحقيق حول طريقة تعاطي كلينتون مع معلومات مصنفة سرية.

لكن النتائج تنعكس إلى 46 في المئة لمصلحة كلينتون مقابل 45 في المئة لترامب، حين يتم جمع نتائج الأيام السبعة الماضية، كما أضاف لانغر، موضحاً أنه “أيا كانت النتيجة، فهي متقاربة جدا”.

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