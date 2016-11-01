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تحسبًا لوقوع هجوم.. أمريكا تناشد رعاياها فى الهند بتوخي الحذر

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تحسبًا لوقوع هجوم.. أمريكا تناشد رعاياها فى الهند بتوخي الحذر تحسبًا لوقوع هجوم.. أمريكا تناشد رعاياها فى الهند بتوخي الحذر

الرئيس الأمريكي أوباما _ أرشيفية

بعثت السفارة الأمريكية فى نيودلهى تحذيرا أمنيا إلى الأمريكيين المتواجدين فى الهند اليوم الثلاثاء يطالبهم بتوخى الحذر بعد تقارير عن اعتزام تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوم على أهداف داخل البلاد.

وبحسب “رويترز”، ذكرت الرسالة “أن تقارير إعلامية هندية أشارت فى الفترة الأخيرة إلى رغبة التنظيم فى مهاجمة أهداف فى الهند” محذرة من مخاطر متزايدة على أماكن يتردد عليها غربيون مثل المواقع الدينية والأسواق والمهرجانات.

وجاء فى الرسالة “نذكر كل المواطنين الأمريكيين بالتزام أعلى درجات اليقظة واتخاذ الخطوات الملائمة لزيادة الوعى الأمنى. ”

ونقل عن مسؤولين من وكالة التحقيق الوطنية وهى الوحدة المعنية بمكافحة الإرهاب فى الهند قولهم أن رجلا هنديا اعتقل الشهر الماضى فى تاميل نادو ووجهت له تهم الإرهاب كان عضوا نشطا فى تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق.

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