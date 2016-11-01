23 لاعبا في قائمة الفراعنة لمواجهة غانا

أعلن المدير الفني للمنتخب المصري هيكتور كوبر، قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر “الفراعنة” استعدادا للقاء غانا، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة بالدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2018.

وتقام المباراة في 13 نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وضمت اللائحة التي اختارها المدرب الأرجنتيني 14 لاعبا محليا و9 محترفين في الخارج.

ويدخل المنتخب المصري معسكرا مغلقا، الأحد، في برج العرب، استعدادا للمباراة الحاسمة في المجموعة الخامسة التى يتصدرها الفراعنة بثلاث نقاط من فوز على منتخب الكونغو، في حين يحتل منتخب “النجوم السوداء” المركز الثاني مناصفة مع أوغندا بتعادلهما سلبا في الجولة الأولى، وتتذيل الكونغو المجموعة بلا رصيد.

وجاءت اللائحة كالتالي:

حراس مرمى: عصام الحضري (وادي دجلة)، شريف إكرامي (الأهلي)، أحمد الشناوي (الزمالك).

مدافعون: أحمد فتحي وأحمد حجازي (الأهلي)، أحمد دويدار وعلي جبر (الزمالك)، حماده طلبة (المصري)، محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي)، أحمد المحمدي (هال سيتي الإنكليزي)، عمر جابر (بازل السويسري).

لاعبو وسط: عبد الله السعيد ومؤمن زكريا (الأهلي)، إبراهيم صلاح وطارق حامد ومصطفى فتحي (الزمالك)، محمد النني (أرسنال الإنجليزي)، رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي)، عمرو وردة (بانايتوليكوس اليوناني)، محمود حسن “تريزيجيه” (موسكرون البلجيكي)، محمد صلاح (روما الإيطالي).

مهاجمون: باسم مرسي (الزمالك)، أحمد حسن “كوكا” (سبورتينغ براغا البرتغالي).