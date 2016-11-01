شاشة “آيفون 8″.. الشائعات تتحول حقيقة

كشف تقرير حديث لصحيفة نيكي اليابانية، عن نية أبل الاستجابة لرغبة عشاقها فيما يتعلق بشاشات هواتفها الذكية.

وحسب الصحيفة فقد قررت الشركة الأميركية العملاقة الاستعانة بشاشات متطورة من نوعية “OLED” في هاتفها الذكي المقبل “آيفون 8″.

واستندت الصحيفة على تأكيدات من تاي جون وو، رئيس شركة شارب، أحد أكبر الشركات الموردة لأبل ما يعني تحول أبرز الشائعات المرتبطة بالهاتف المنتظر إلى حقيقة قريبا.

يشار إلى أن الاتجاه نحو استخدام هذه النوعية من الشاشات كان مطلبا قويا للعديد من عشاق أجهزة أبل، وهو ما أكده جون وو، الذي أوضح أن اعتماد أبل على شاشات “OLED”، أصبح أمر ضروريا لمواكبة التطور في ظل المنافسة الشرسة.

ومن شأن الشاشات الجديدة أن تمنح مستخدمي أبل صورة أكثر وضوحا بدرجة كبيرة، كما ستساهم بشكل كبير في تقليل استهلاك البطارية.