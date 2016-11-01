أشرف زكى: استقرار الحالة الصحية لـ «نادية لطفى» مضيفًا «إنها تتمتع بصحة جيدة»

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي مستقرة، ولم تغادر مستشفى المعادي العسكري، وهى بحالة جيدة وتمتع بصحة لا بأس بها.

كما أعرب زكى عن استيائه من تداول بعض المواقع أخبارًا غير صحيحة تشير إلى دخول النجمة العناية المركزة وتدهور حالتها، مطالبًا بتوخى الحذر والدقة.

وقد انتقلت الفنانة نادية لطفى إلى مستشفى “المعادى العسكري”، وذلك أثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، وليس كما أشاع البعض لمعاناتها من آلام حادة في الضلوع.

يُذكر أن الفنانة تعرضت لأزمة صحية منذ أغسطس الماضى، إثر تناولها حبوبًا طبية تُستعمل للعلاج ومفيدة للعظام، لكنها كانت السبب وراء إصابتها بالنزيف.