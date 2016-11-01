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«القابضة للمياة» : المياة أمنة تمامًا ولا داعي من القلق

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«القابضة للمياة» : المياة أمنة تمامًا ولا داعي من القلق «القابضة للمياة» : المياة أمنة تمامًا ولا داعي من القلق

العميد محي الصيرفى المتحدث باسم الشركة القباضة للمياة

قال العميد محي الصيرفى المتحدث باسم الشركة القباضة للمياة، بأن العكارة المتواجدة فى المياة بسبب السيول والأمطار لا تؤثر على سلامة المياة وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة العكارة الموجودة لا خطورة فيها.

ولدينا من الإمكانيات ما يزيل أى أثار مترتبة على مثل هذه العكارة التى تصيب المياة فى أى منطقة، وأشار إلى أن العكارة وصلت الآن إلى محافظة الشرقية والمنوفية، وهذا لا يدعوا للقلق على الإطلاق لان هذه العكارة تخرج أثناء دخولها محطاة المياة.

ووجه الصيرفى، نداء إلى المواطنين إشربوا من المياة فهى أمنة وجميع محطات المياة تراقبها الصحة قبل أن تخرج للمواطنين، وأكد أن جميع محطات محافظة قنا تعمل الأن بكفائة عالية ولا توجد مشكلة بها الأن.

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