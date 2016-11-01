وزير الطيران: توقيع مذكرة أمن المطارات بين موسكو والقاهرة قريبا

كتب مؤمن مختار

أكد وزير الطيران شريف فتحى، توقيع مذكرة الطيران بين موسكو والقاهرة، فى الوقت القريب، مشيرا إلى أن المذكرة ستوقع فى مصر وروسيا أيضا.

وأضاف الوزير فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن الخطوة التالية هى زيارة الوفد الروسى إلى مصر فى المستقبل القريب من أجل أمرين، أولا، للنظر مرة أخرى فى الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية، والخطوة الثانية هى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التدابير التى ستنفذ فى المستقبل.

يذكر أنه وصل مطار القاهرة الدولى، أمس الاثنين، شريف فتحى وزير الطيران المدنى، قادما من شرم الشيخ، لإحياء الذكرى الأولى لضحايا الطائرة الروسية، التى سقطت فى منطقة الحسنة بالعريش فى ٣٠ أكتوبر العام الماضى، وعلى متنها ٢٢٤ راكبا.

وشارك فى الوقفة، وزارء الطيران، والسياحة، والآثار، والسفير الروسى بالقاهرة، ولفيف من وكالات الإعلام الأجنبية والروسية، وحضر الاحتفال الشيخ أسامة الأزهرى، المستشار الدينى لرئيس الجمهورية، وقيادات وزارة الطيران المدنى.