أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الطيران: توقيع مذكرة أمن المطارات بين موسكو والقاهرة قريبا

Google+ Print
وزير الطيران: توقيع مذكرة أمن المطارات بين موسكو والقاهرة قريبا وزير الطيران: توقيع مذكرة أمن المطارات بين موسكو والقاهرة قريبا

>كتب مؤمن مختار

أكد وزير الطيران شريف فتحى، توقيع مذكرة الطيران بين موسكو والقاهرة، فى الوقت القريب، مشيرا إلى أن المذكرة ستوقع فى وروسيا أيضا.

وأضاف الوزير فى تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "نوفستى" أن الخطوة التالية هى زيارة الوفد الروسى إلى مصر فى المستقبل القريب من أجل أمرين، أولا، للنظر مرة أخرى فى الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية، والخطوة الثانية هى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التدابير التى ستنفذ فى المستقبل.

 

يذكر أنه وصل مطار القاهرة الدولى، أمس الاثنين، شريف فتحى وزير الطيران المدنى، قادما من شرم الشيخ، لإحياء الذكرى الأولى لضحايا الطائرة الروسية، التى سقطت فى منطقة الحسنة بالعريش فى ٣٠ أكتوبر العام الماضى، وعلى متنها ٢٢٤ راكبا.

 

وشارك فى الوقفة، وزارء الطيران، والسياحة، والآثار، والسفير الروسى بالقاهرة، ولفيف من وكالات الإعلام الأجنبية والروسية، وحضر الاحتفال الشيخ أسامة الأزهرى، المستشار الدينى لرئيس الجمهورية، وقيادات وزارة الطيران المدنى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب