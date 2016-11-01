على عبد العال لـ"البرلمان الأوروبى": ليس صحيحا أن الوضع الأمنى بمصر غير مستقر

كتب : نورا فخرى

استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وفد من البرلمان الأوروبى، مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، تبادلا خلالها وجهات النظر تجاه القضايا المختلفة فى منطقة الشرق الأوسط على رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

قالت النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إن لقاء وفد البرلمان الأوربى، مع الدكتور على عبد العال وعدد من النواب ورؤساء اللجان النوعية، ناقش عدد من الملفات المهمة على رأسها مكافحة الهجرة غير الشرعية، والنظرة السياسية للبرلمان الأوربى للدول التى تشهد عدد من الاضطرابات السياسية، وعودة السياحة لمصر.

وأضاف الخولى، لـ"اليوم السابع"، أن رئيس مجلس النواب وجه رسالة مهمة للوفد كان مضمونها أن الصورة التى تنقل عن مصر فيما يتعلق بعدم الاستقرار الأمنى، وعما يحدث فى مصر "غير صحيحة"، وقد رصدتم ذلك بأنفسكم بحضوركم إلى مصر، وإنها بلد الأمن والأمان.