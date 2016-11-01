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«اقتصادى»: سحب الثقة من الحكومة يؤجل مفاوضات صندوق النقد الدولى

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«اقتصادى»: سحب الثقة من الحكومة يؤجل مفاوضات صندوق النقد الدولى «اقتصادى»: سحب الثقة من الحكومة يؤجل مفاوضات صندوق النقد الدولى

تامر الزيادي الخبير السياسي و الاقتصادي

قال تامر الزيادي الخبير السياسي و الاقتصادي، إن سحب الثقة الأن من ما هو إلا تفجير للأزمة، و خصوصًا و نحن نتفاوض علي قرض صندوق النقد الدولي، و تغيير الحكومة في الوقت الحالي سوف يجعل الصندوق يتخذ إجراء فوري بتأجيل المفاوضات.

وأضاف الزيادي، أنه لابد من تطوير آداء المجموعة الاقتصادية بالحكومة للتواكب مع طموحات المواطن، و الذي أصبح يواجه ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، و ضرورة طرح الحكومة لخطة اقتصادية مدعومة بحزمة من القرارات الاقتصادية الرشيدة و الترشدية في الإنفاق الحكومي، و ليست قرارات تشبه قرارات الحرب، لأن هذه النوعية من القرارات من شأنها بث الخوف في نفوس المستثمر المحلي و الأجنبي، في الوقت الذي تسعي فيه لجذب العملات الأجنبية من خلال تدفق الاستثمارات، و التي تنعكس علي معدلات التوظيف و ارتفاع الناتج القومي

وتابع، أنه يستلزم سرعة إصدار قانون استثمار محفز و جاذب، و ضرورة الاتجاه نحو التفكير في إنشاء قانون مناطق استثمار فيدرالية، لطرح تنوع استثماري لدي المؤسسات المالية الكبري.

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