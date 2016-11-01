«اقتصادى»: سحب الثقة من الحكومة يؤجل مفاوضات صندوق النقد الدولى

قال تامر الزيادي الخبير السياسي و الاقتصادي، إن سحب الثقة الأن من الحكومة ما هو إلا تفجير للأزمة، و خصوصًا و نحن نتفاوض علي قرض صندوق النقد الدولي، و تغيير الحكومة في الوقت الحالي سوف يجعل الصندوق يتخذ إجراء فوري بتأجيل المفاوضات.

وأضاف الزيادي، أنه لابد من تطوير آداء المجموعة الاقتصادية بالحكومة للتواكب مع طموحات المواطن، و الذي أصبح يواجه ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، و ضرورة طرح الحكومة لخطة اقتصادية مدعومة بحزمة من القرارات الاقتصادية الرشيدة و الترشدية في الإنفاق الحكومي، و ليست قرارات تشبه قرارات اقتصاد الحرب، لأن هذه النوعية من القرارات من شأنها بث الخوف في نفوس المستثمر المحلي و الأجنبي، في الوقت الذي تسعي فيه مصر لجذب العملات الأجنبية من خلال تدفق الاستثمارات، و التي تنعكس علي معدلات التوظيف و ارتفاع الناتج القومي

وتابع، أنه يستلزم سرعة إصدار قانون استثمار محفز و جاذب، و ضرورة الاتجاه نحو التفكير في إنشاء قانون مناطق استثمار فيدرالية، لطرح تنوع استثماري لدي المؤسسات المالية الكبري.