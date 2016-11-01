"شكاوى القومى المرأة" بدمياط يستقبل 19 دعوى خلع و20 طلاق فى 2016

دمياط - عبده عبد البارى

قالت بسمة رزق محامية بمكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس القومى للمرأة بدمياط، إن المكتب تلقى 320 شكاوى خلال عام 2016، منها 19 دعوى خلع، تم تحويل 8 منهم لأحد المحامين على نفقة المكتب، وصدرت بحق دعوتين منها أحكام لصالح الزوجة، وتم التصالح فى إحدى الدعاوى، بينما باقى الدعاوى مازالت متداولة فى محاكم الأسرة.

وأضافت أن المكتب 20 دعوى طلاق، تم تحويل 7 دعاوى منها إلى محامى على نفقة المكتب، ويتم تداولها حاليًا فى محاكم الأسرة.

وأوضحت أن دور مكتب الشكاوى أننا نعمل على حل المشكلات التى تواجه السيدات وتوعيتهن قانونيًا بحقوقهن التى أقرتها التشريعات والدستور المصرى، ويقدم مكتب شكاوى المرأة الاستشارات القانونية المجانية للمرأة وإتاحة تمثيلها أمام القضاء، وكذلك إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين مع المكتب.