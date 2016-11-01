"القومى للمرأة" ينظم برنامج توعية لطالبات المدارس الثانوية بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

اختتم مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بدمياط، اليوم الثلاثاء، برنامج توعية بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات التابعة للإدارة التعليمية بدمياط بحضور 50 طالبة .

وعقدت ندوة بعنوان حقوق المرأة فى قانون الأحوال الشخصية ومكافحة ظواهر العنف ضد المرأة وحاضر فيها أيمن الأفندى، محامى مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة بدمياط .

وشرح الأفندى اختصاصات مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة من استشارات قانونية وأسرية بالمجان ومواجهة سبل العنف والتعسف والإكراه ضد المرأة وعرض تدريب يتلخص فى الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى وأركان وشروط الزواج والنتائج المترتبة على كل منهما من الزواج العرفى والرسمى، وعرض أنواع نفقات من زوجية وصغار ومتعة والعدو ونفقة الأقارب والأجور من حق الزوجة طبقا للقانون وشروط الحضانة للأم للطفل حتى سن 15 عاما .

كما عرض مجموعة من فيديوهات "التاء المربوطة سر قوتك" وعن الزواج المبكر والعنف الأسري والتحرش الذي أصبح آفة المجتمع رغم صدور قانون العقوبات لمادة 306 بعقوبة رادعة للجاني وإقامة قسم العنف ضد المرأة بمديرية الأمن بكل محافظة مع وجود خط الساخن للإبلاغ عن التحرش 15115 وعرض محام مكتب استقبال جميع الشكاوى بالمجان فى مقر المجلس القومى للمرأة بدمياط أو على التواصل الاجتماعى، وفتح نقاش حول صعوبات اختيار الزوج الأمثل.