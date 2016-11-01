ارتفاع صادرات النفط والغاز الجزائرية

قالت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية سوناطراك، الاثنين، إن صادراتها من النفط والغاز بلغت 89 مليون طن من المكافئ النفطي في عشرة أشهر حتى نهاية أكتوبر، مرتفعة بذلك تسعة بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2015.

وكشف بيان للرئيس التنفيذي للشركة، أمين معزوزي، إن إنتاج الشركة من النفط زاد 80 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من السنة.

وأدى ذلك إلى زيادة نحو مليون طن في إمدادات الخام الصحراوي، جرى تصديرها إلى كوبا بعد توقيع عقد مع كوباميتاليس، وإلى البرازيل.

وقالت سوناطراك إن صادرات الغاز لفترة الأشهر العشرة زادت 40 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وصدرت سوناطراك النفط والغاز إلى الأسواق الآسيوية بما شمل صفقتين مع شركتي “آي.أو.سي” و”بي.بي.سي.أل” الهنديتين. وباعت الشركة منتجات الطاقة إلى أستراليا أيضا.

وتعاني الجزائر عضو أوبك في السنوات الأخيرة بفعل ركود الإنتاج في ظل عزوف مستثمري النفط بسبب صرامة شروط العقود.

لكن سوناطراك استثمرت ووقعت عدة عقود لتحسين الإنتاج من حقولها القديمة، في حين تشهد صحراؤها الجنوبية دخول عدة حقول غاز جديدة إلى الخدمة بالتعاون مع شركات أجنبية.