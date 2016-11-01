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التعبئة العامة والإحصاء: انخفاض عدد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 41% سبتمبر الماضي

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التعبئة العامة والإحصاء: انخفاض عدد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 41% سبتمبر الماضي التعبئة العامة والإحصاء: انخفاض عدد السائحين الوافدين إلي مصر بنسبة 41% سبتمبر الماضي

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ، الثلاثاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى البلاد هبط 41 في المئة خلال سبتمبر إلى 473 ألف سائح.

ويواجه قطاع السياحة، وهو دعامة رئيسية للاقتصاد ومصدر حيوي للعملة الصعبة، صعوبات في التعافي بعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر منذ ثورة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.

وتلقت إيرادات السياحة أيضا ضربة قاصمة منذ تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا.

وقال جهاز الإحصاء في بيان صحفي إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون في مصر خلال سبتمبر بلغت 3.1 مليون ليلة، مقابل 6.9 مليون ليلة قبل عام، بهبوط 55.6 في المئة.

وانخفضت عائدات السياحة المصرية بواقع النصف في السنة المالية 2015-2016 لتصل إلى 3.77 مليار دولار.

وبلغ دخل مصر من السياحة أكثر من 12 مليار دولار قبل ثورة 2011.

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