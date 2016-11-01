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مجلس النواب يرحب بانتخاب ميشال عون رئيسا للبنان

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مجلس النواب يرحب بانتخاب ميشال عون رئيسا للبنان مجلس النواب يرحب بانتخاب ميشال عون رئيسا للبنان

مجلس النواب _ أرشيفية

رحبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، بنجاح النواب البرلمانيين اللبنانيين في انتخاب العماد ميشال عون رئيسًا لبلادهم، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء.

وشدد الجمال على أن استكمال لبنان لعقد مؤسساتها الدستورية يساهم وبقوة في عودتها لدورها الإقليمي الدولي وينعكس إيجابًا على الوضع العربي الراهن.

وأشار الجمال إلى إن الأزمة اللبنانية التي استمرت زهاء العامين ونصف العام بدون رئيس واستمرار الخلافات بين القوى السياسية المختلفة كان له ولا شك تأثيرًا سلبيًا على مجمل الوضع العربي والإقليمي لاسيما في ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

ولفت الى أن لبنان كانت عبر تاريخها وستظل واحة للحرية والديمقراطية ومسرحًا حيا لتنوع الآراء والتوجهات ونأمل أن تكون هذه الخطوة الهامة والتي سيتبعها تشكيل حكومة لبنانية فاتحة خير لجمع الشمل ونبذ الخلافات وإعلاء المصالح العليا للوطن قبل أي اعتبار والعودة السريعة للدور القومي العروبي الذي طالما لعبته لبنان.

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