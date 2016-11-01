أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بريطانيا تعزز أمن الإنترنت بملياري إسترليني

Google+ Print
بريطانيا تعزز أمن الإنترنت بملياري إسترليني بريطانيا تعزز أمن الإنترنت بملياري إسترليني

أفاد بيان من وزارة الخزانة أن بريطانيا ستقوم بتعزيز الدفاعات الأمنية للإنترنت بمبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.32 مليار دولار)، في خطوة من المقرر أن يعلنها وزير المالية فيليب هاموند في وقت لاحق، الثلاثاء.

وستوفر استراتيجية أمن الانترنت الوطنية الجديدة التمويل اللازم لتطوير الدفاعات الإلكترونية، للمساعدة في حماية الشركات والأفراد على الإنترنت، وتعزيز قوة العمل في هذا المجال للمساعدة في مواجهة الهجمات الإلكترونية.

وسيوضح هاموند كيف سيساعد التمويل الجديد في حماية بريطانيا في عالم أصبحت فيه البنية الأساسية الوطنية في مجالات الطاقة والمواصلات وكذلك الأفراد، أكثر عرضة للخطر نظرا لوجود أعداد متزايدة من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

ويمثل إنفاق 1.9 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة زيادة في تمويل الدفاعات الإلكترونية إلى مثليه.

وقال هاموند في البيان “يتعين علينا الآن أن نواكب حجم ووتيرة التهديدات التي نواجهها. استراتيجيتنا الجديدة ستمكننا من اتخاذ خطوات أكبر لحماية أنفسنا في الفضاء الإلكتروني وأن نتصدى لأي هجوم نتعرض له”.

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة ستقوم كذلك بإقامة معهد أبحاث للأمن الإلكتروني يضم خبراء أكاديميين ومركز للابتكار في تشلتينهام للمساعدة على تشجيع شركات الإنترنت الوليدة.

وسيعمل ذلك إلى جانب مركز الأمن الإلكتروني الوطني البريطاني، الذي افتتح في أكتوبر ويعمل به حوالي 700 موظف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل