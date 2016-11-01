موقع جديد لبناء “أكبر تلسكوبات العالم”

قال فريق مشروع بناء أحد أكبر التلسكوبات في العالم، الإثنين، إنه اختار إقامة المشروع على جزر الخالدات “الكناري” الإسبانية في المحيط الأطلسي كبديل محتمل لهاواي.

وجاء القرار بعد معارضة من سكان هاواي ونشطاء البيئة لخطط بناء التلسكوب الذي يحمل اسم ثيرتي ميتر تلسكوب، ويتكلف 1.4 مليار دولار، في بركان ماونا كيا في جزيرة بيغ آيلاند بهاواي.

وقال هنري يانغ رئيس مجلس إدارة المرصد الدولي للتلسكوب في بيان إن المجلس بحث عددا من المواقع البديلة للتلسكوب.

وأضاف أن المجلس اختار في نهاية المطاف لا بالما في أقصى غرب جزر الخالدات قبالة ساحل المغرب كبديل أساسي لهاواي.

ولم يذكر البيان ما يجعل هذا الموقع على وجه الخصوص مثاليا لإقامة المشروع.

ويأتي اختيار جزر الخالدات كبديل بعد نحو عام من منع المحكمة العليا في هاواي بناء التلسكوب على جزيرة بيغ آيلاند.

وخلصت المحكمة إلى أن مسؤولي الولاية تصرفوا بشكل غير ملائم عندما أصدروا رخصة بناء، دون إجراء عملية تعرف كجلسة استماع يمكن للمعارضين التحدث خلالها.