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انفجار يغلق أكبر خط أنابيب للوقود بالولايات المتحدة

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انفجار يغلق أكبر خط أنابيب للوقود بالولايات المتحدة انفجار يغلق أكبر خط أنابيب للوقود بالولايات المتحدة

بقي أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة مغلقا، الثلاثاء، في جنوب ولاية ألاباما بعد انفجار أوقع قتيلا و5 جرحى، فيما تواصل فرق الإطفاء العمل على إخماد الحريق الذي اندلع.

ووقع الانفجار بعد ظهر الاثنين في بلدة شيلبي حين اصطدمت جرافة يستخدمها مقاولون بخط الأنابيب، وفقا لشركة كولونيال التي تشغله.

وتابعت الشركة أنه “بعد وقوع الحادث، أغلقت كولونيال خطيها الرئيسيين اللذين يعبران منطقة شيلبي”.

وقتل شخص في الحادث، فيما أصيب 5 ونقلوا إلى المستشفى في بيرمنغهام المجاورة لتلقي العلاج، بحسب الشركة.

وقال مأمور منطقة شيلبي، الميجور كين بورشفيلد، لموقع “آل.كوم” المحلي الإخباري أنه “لن يتم إخماد الحريق في وقت قريب”.

وشركة كولونيال، التي تتخذ مقرا لها في ولاية جورجيا الجنوبية أكبر شركة لخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، وتنقل أكثر من 2.4 مليون برميل من الوقود وغيرها من المنتجات النفطية المكررة في اليوم.

وهي تشغل 5500 ميلا (8851 كلم) من خطوط الأنابيب بين هيوستن ومرفأ نيويورك، مؤمنة خدمات لخمسين مليون مستهلك.

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