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هبوط سعر الدولار بشكل مفاجئ بالسوق السوداء.. مسجلًا 17.50 جنيه

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هبوط سعر الدولار بشكل مفاجئ بالسوق السوداء.. مسجلًا 17.50 جنيه هبوط سعر الدولار بشكل مفاجئ بالسوق السوداء.. مسجلًا 17.50 جنيه

أرشيفية

هبط في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم، ليخسر أكثر من نصف جنيه دفعة واحدة، عقب تصريحات رئيس الوزراء، أمس، أمام البرلمان، وانتشار شائعة قوية في السوق عن إجراء تعويم للجنيه خلال ساعات.

وسجل سعر الدولار الموازى خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 17 جنيهًا للشراء و17.50 جنيه للبيع، بعد انتشار الأخبار عن تعويم الجنيه لدى التجار.

وتوقف اليوم التجار بالسوق السوداء عن تعاملات البيع والشراء، مما أثر ذلك فى هبوط السعر بشكل كبير ، بعد أن سجل الدولار أعلى مستويات له خلال تعاملات أمس والتى وصلت إلى 18.25.

كما أكد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، أمام مجلس النواب، أمس، أنه سيكون هناك قريبًا سعر موحد للدولار، وسوف يتم ضبط سوق الصرف.

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أونا

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