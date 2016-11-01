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هتغنيك عن البودرة والحقن.. 5 أطعمة سوبر لبناء وتقوية العضلات

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هتغنيك عن البودرة والحقن.. 5 أطعمة سوبر لبناء وتقوية العضلات هتغنيك عن البودرة والحقن.. 5 أطعمة سوبر لبناء وتقوية العضلات

>كتب بيتر إبراهيم

إذا كنت ترغب فى إضافة المزيد من كتل العضلات إلى الجسم، فإن تمارين قوة العضلات هى أمر ضرورى، كما أن التدريبات العادية تحفز العضلات لتنمو وتكبر.

 

ولكن التدريبات القوية وحدها لن تصل بك إلى هدفك، فقد تحتاج أيضًا إلى تناول الأطعمة المغذية، والوجبات الخفيفة بعد التدريبات على الفور يكون لها تأثير كبير على كيفية بناء العضلات.

 

ويجب أن يشمل النظام الغذائى على الأطعمة التى تحتوى على البروتين، والكربوهيدرات الصحية والدهون والمواد المغذية الأخرى التى تحتاج لبناء العضلات مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والسيلينيوم والكالسيوم والحديد والفيتامينات المختلفة.

 

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Top10homeremedies”، عن 5 علاجات طبيعية تعزز نمو العضلات، وتشمل:

 

1-   البيض

 

بياض البيض يحتوى على البروتين، اللازم لبناء العضلات، حيث إنه يحتوى على بروتين عالى الجودة مع تسعة من الأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لانتعاش العضلات الأمثل والبناء، وكذلك المعادن الثمينة مثل الكالسيوم والزنك والحديد.

كما أن صفار البيض مصدرًا غنيًا للفيتامينات، بما فى ذلك A، E، K ومجموعة من الفيتامينات B مثل B12 والريبوفلافين وحامض الفوليك، وكل هذه العناصر الغذائية ضرورية لتسريع عملية الأيض وتحويل إلى طاقة.

 

2-   صدور الدجاج

 

سوبرفوود أخرى للحصول على العضلات هو الدجاج، حيث إنه مصدر كبير من البروتين الطرى، الذى يتم تصنيعه بسهولة لإصلاح الأنسجة العضلية والخلايا الأخرى التى تضررت خلال التدريب الشاق.

 

كما يحتوى على مجموعة كبيرة من المواد المغذية الأخرى الصديقة لكمال الأجسام مثل النياسين، وفيتامين B6 والحديد والسيلينيوم والزنك.

 

3-   الحليب

 

الحليب هو الغذاء الجيد للعضلات، حيث يحتوى على اثنين من البروتينات عالية الجودة وهما "الكازين" و"مصل اللبن"، حيث يتم امتصاص بروتين مصل اللبن بسرعة إلى أسفل إلى الأحماض الأمينية ومن ثم إلى مجرى الدم، والكازين يتم هضمه ببطء، وإعطاء الجسم إمدادات ثابتة من كميات صغيرة من البروتين لفترة أطول من الزمن.

 

4-   سمك السلمون

 

تعتبر الأسماك، خصوصًا سمك السلمون، واحدة من أفضل الأطعمة لبناء العضلات، حيث إنه يساعد على بناء حجم العضلات وحرق الدهون بسبب مزيج فريد من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

 

كما أن لديه المواد المغذية الأخرى مثل المغنيسيوم والسيلينيوم والكالسيوم والحديد التى تساعد بناء العضلات الهزيل.

 

5-   البقوليات

 

البقوليات بأنواعها المختلفة هى مصادر ذات قيمة غذائية عالية من البروتين، والكربوهيدرات المعقدة والألياف، تساعد على بناء والحفاظ على قوة العضلات.

 


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