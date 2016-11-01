أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مقتل 10 من ميليشيات حزب الله اللبناني في معارك بحلب

Google+ Print
مقتل 10 من ميليشيات حزب الله اللبناني في معارك بحلب مقتل 10 من ميليشيات حزب الله اللبناني في معارك بحلب

مسلحون _ أرشيفية

ذكرت قناة (العربية) أن 10 من ميليشيات حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال المعارك الدائرة في مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (العربية) النبأ، نقلا عن مصادر وصفتها الـ”مقربة من ميليشيات حزب الله”.

يشار إلى أن المعارضة السورية أعلنت يوم الجمعة الماضي بدء هجوم كبير يهدف إلى كسر الحصار الذي تفرضه على الجزء الشرقي من مدينة حلب الذي يسيطر عليه معارضون.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان (معارض للنظام السوري) إن مسلحي المعارضة أطلقوا يوم الجمعة الماضي “مئات” الصواريخ على الجزء الغربي من حلب الخاضع لسيطرة الحكومة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بجروح.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل