مقتل 10 من ميليشيات حزب الله اللبناني في معارك بحلب

ذكرت قناة (العربية) أن 10 من ميليشيات حزب الله اللبناني لقوا مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال المعارك الدائرة في مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية النبأ، نقلا عن مصادر وصفتها الـ”مقربة من ميليشيات حزب الله”.

يشار إلى أن المعارضة السورية أعلنت يوم الجمعة الماضي بدء هجوم كبير يهدف إلى كسر الحصار الذي تفرضه الحكومة على الجزء الشرقي من مدينة حلب الذي يسيطر عليه معارضون.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان (معارض للنظام السوري) إن مسلحي المعارضة أطلقوا يوم الجمعة الماضي “مئات” الصواريخ على الجزء الغربي من حلب الخاضع لسيطرة الحكومة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات بجروح.

أ ش أ