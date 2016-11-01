«خبير عسكري»: القوات العراقية أصبحت على مشارف أحياء «الموصل»

قال الخبير العسكري في آربيل، إحسان القيسون، إن القوات الأمنية العراقية أصبحت على بعد 500 متر من حي الكرامة، الذي يُعد أول حي لمدينة “الموصل” في الساحل الأيسر.

وأضاف القيسون، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن حجم المعركة الدائرة حاليًا في مدينة الموصل، من المتوقع أنْ تأخذ بعض الوقت، لأن تنظيم “داعش” الإرهابي، سيُقاتل للنهاية.

وأوضح القيسون، أن دولة تركيا لديها أطماع في العراق، وذلك من خلال إعادة أمجاد الدولة العثمانية، التي تعتمد على وجود تركمان في العراق، في الوقت الذي تريد فيه أن تحافظ على مصالحها فقط، ولا تهتم بأي فصيل آخر سواء التركمان أو غيرهم.