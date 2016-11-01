باتلر “المتألق” يقود شيكاغو بولز لفوز عريض

أحرز جيمي باتلر 22 نقطة ليقود شيكاغو بولز للفوز 118-88 على بروكلين نيتس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الاثنين.

وكان دوين ويد اللاعب الوحيد من التشكيلة الأساسية لبولز الذي شارك في الربع الأخير وسجل 12 نقطة منها الرمية الثلاثية الخامسة له هذا الموسم وهو ما يقل بثلاثيتين عما سجله طوال الموسم الماضي.

وحقق بولز انتصاره الثالث على التوالي في الموسم الجديد.

وسجل أتلانتا هوكس أفضل بداية للفريق في ستة مواسم بعدما فاز 106-95 على سكرامنتو كينغز ليفوز لثالث مرة على التوالي أيضا.

وأحرز دوايت هاوارد 18 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة لهوكس، بينما سجل رودي غاي 22 نقطة لكينغز الذي فاز مرتين وخسر مرتين.

كما سجل ديمار ديروزان 33 نقطة ليفوز تورونتو رابتورز 105-102على دنفر ناغتس.