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وزيرا خارجية السودان وكوريا الجنوبية يجريان مباحثات مشتركة في سول

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وزيرا خارجية السودان وكوريا الجنوبية يجريان مباحثات مشتركة في سول وزيرا خارجية السودان وكوريا الجنوبية يجريان مباحثات مشتركة في سول

وزير خارجية السودان

بدأ وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية لكوريا الجنوبية تستغرق يومين، بدعوة من نظيره الكوري، يون بيونغ سي.

وذكرت الشروق السودانية، أن الجانبين عقدا بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، جلسة مباحثات مشتركة ناقشت كافة القضايا الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

وناقش الوزيران العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكيفية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة في المجالين الزراعي والصناعي، ومشروعات الثروة الحيوانية وكذلك إمكانية زيادة المنح والفرص في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم غندور توضيحا لنظيره الكوري الجنوبي حول تطورات الأوضاع بالسودان، والتوافق على الوثيقة الوطنية ومخرجات الحوار الوطني، وكذلك الأوضاع بدارفور واستتباب الأمن والاستقرار فيها، وتطرقت المباحثات للتطورات بالمنطقة ودول الجوار وبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الوزير الكوري أن السودان دولة ذات إمكانيات كبيرة وبه تنوع في الموارد، وأبدى تطلعه لزيادة الاستثمارات ودفع رجال الأعمال الكوريين وتشجيعهم للعمل بالسودان، مشددًا على موقف كوريا الثابت في دعم السودان في جميع القضايا والتنسيق معه في المحافل والمنابر الدولية، وقبل الوزير دعوة غندور لزيارة السودان في أقرب فرصة ممكنة.

وعقب اللقاء تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، أكدت على التنسيق المشترك للمواقف السياسية والدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي، والتعاون بين البعثات الدبلوماسية السودانية والكورية في الخارج وتبادل فرص التدريب والخبرات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، ألقى وزير الخارجية السودانية، محاضرة في جامعة هانكوك للدراسات الخارجية، حول تطورات الأوضاع بالسودان والمنطقة، حضرها السفراء العرب والأفارقة لدى سيول، ولفيف من أساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين والطلاب.

ا ش ا

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